CAG रिपोर्ट ने खोली पश्चिम बंगाल की शिक्षा व्यवस्था की पोल, बिना शिक्षकों के चल रहे 520 स्कूल

CAG रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि हजारों स्कूलों में सिर्फ एक ही शिक्षक था और 520 स्कूल तो ऐसे थे जहां एक भी शिक्षक मौजूद नहीं था। नतीजतन, 1.85 लाख से ज्यादा छात्र अच्छी शिक्षा से वंचित रह गए। कई स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों का सही अनुपात भी नहीं रखा गया था। शिक्षा के लिए आवंटित की गई बड़ी रकम का एक हिस्सा इस्तेमाल ही नहीं हुआ या उसे वापस लौटा दिया गया, क्योंकि कई प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हो पाए। CAG ने सुझाव दिया है कि योजना में लक्षित सुधार किए जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र स्कूल से जुड़े रहें और इस योजना का उन्हें पूरा लाभ मिल सके।