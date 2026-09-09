दिल्ली-मुंबई समेत 7 बड़े रेल रूट होंगे फोरलेन, कैबिनेट की मंजूरी
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने रेल मंत्रालय को लेकर अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने देशभर में 7 नए हाई डेंसिटी रेल नेटवर्क(HDN) कॉरिडोर को फोर लेन बनाने की मंजूरी दे दी है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सबसे अहम रेलवे कॉरिडोर पर नजर डालें तो यह 11,000 किलोमीटर लंबे 7 HDN कॉरिडोर हैं। इनमें कोलकाता-दिल्ली, चेन्नई-कोलकाता, दिल्ली-मुंबई, मुंबई-चेन्नई और बिलासपुर-कटनी जैसे प्रमुख रेलवे रूट शामिल हैं।
बयान
वैष्णव बोले- 2,000 किलोमीटर का हिस्सा फोर लेन हो चुका
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा, "इन रूटों पर रेलवे के लगभग 40 प्रतिशत ट्रैफिक का दबाव रहता है। इन कॉरिडोर में 4-लाइनिंग और क्षमता बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इन कॉरिडोर में करीब 2,000 किलोमीटर रेल मार्ग पहले ही 4 लेन हो चुका है। इसके अलावा करीब 5,000 किलोमीटर हिस्से पर काम चल रहा है या मंजूरी दी जा चुकी है। बाकी करीब 4,000 किलोमीटर रेल रूट के लिए अंतिम मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है।"
मल्टी ट्रैकिंग
8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी
कैबिनेट ने अलग-अलग राज्यों में 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इनमें 3 परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होंगी। इनसे रेलवे नेटवर्क में करीब 656 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी।
इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,783 करोड़ रुपये है और इन्हें 2029-30 तक पूरा करने की योजना है।
इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है।