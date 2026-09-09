कैबिनेट ने रेलवे से जुड़ी कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है

दिल्ली-मुंबई समेत 7 बड़े रेल रूट होंगे फोरलेन, कैबिनेट की मंजूरी

लेखन आबिद खान 05:22 pm Sep 09, 202605:22 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने रेल मंत्रालय को लेकर अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने देशभर में 7 नए हाई डेंसिटी रेल नेटवर्क(HDN) कॉरिडोर को फोर लेन बनाने की मंजूरी दे दी है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सबसे अहम रेलवे कॉरिडोर पर नजर डालें तो यह 11,000 किलोमीटर लंबे 7 HDN कॉरिडोर हैं। इनमें कोलकाता-दिल्ली, चेन्नई-कोलकाता, दिल्ली-मुंबई, मुंबई-चेन्नई और बिलासपुर-कटनी जैसे प्रमुख रेलवे रूट शामिल हैं।