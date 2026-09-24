गुरुग्राम: बेवफाई के शक में कैब ऑपरेटर ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, 2 घंटे में दबोचा गया
गुरुग्राम और दिल्ली में कैब चलाने वाले एक 30 साल के शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने पालम विहार स्थित अपने किराए के घर में अपनी 25 साल की पत्नी की कथित तौर पर हत्या कर दी।
बताया जा रहा है कि शख्स ने अपनी पत्नी को किसी और आदमी के साथ देखा था, जिसके बाद यह घटना हुई। घटना की खबर मिलते ही, पुलिस ने करीब 2 घंटे के भीतर उसे पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपनी पत्नी पर लोहे की रॉड से हमला किया था। जब उसे अस्पताल ले जाया गया, तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
बेवफाई के शक पर दर्ज हुआ हत्या का मामला
पति ने उत्तर प्रदेश भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे 2 घंटे के अंदर ही दबोच लिया। आरोपी और उसकी पत्नी गुरुग्राम में पिछले चार साल से साथ रह रहे थे। मकान मालिक की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है।
पुलिस की शुरुआती जांच से यह बात सामने आई है कि पत्नी की बेवफाई के शक में ही यह खौफनाक हमला हुआ। पीड़ित महिला के परिवार के लोग बिहार से गुरुग्राम पहुंच रहे हैं।