तमिलनाडु सरकार का ऐलान, सरकारी अस्पताल में जन्मे हर बच्चे को मिलेगी सोने की अंगूठी

यह सोने की अंगूठी सिर्फ एक तोहफा नहीं है। इसका मकसद परिवारों को सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी करवाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर लोगों का भरोसा और बढ़ सके।

यह योजना सत्तारूढ़ TVK पार्टी के एक बड़े चुनावी वादे को भी पूरा करती है। पार्टी ने 4 चरणों में 4.41 लाख अंगूठियां बांटने की योजना बनाई है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए माताओं का तमिलनाडु का स्थायी निवासी होना जरूरी है और उन्हें राज्य के स्वास्थ्य सिस्टम में रजिस्टर्ड होना चाहिए। हालांकि, चेंगलपट्टु और तिरुपुर जिलों में जन्मे बच्चों को अभी इस योजना से बाहर रखा गया है, क्योंकि वहां जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं।