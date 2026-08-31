तमिलनाडु में 33,066 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश, दूध किसानों को भी मिली बड़ी राहत

मुख्यमंत्री विजय ने तमिलनाडु के पावर ग्रिड को बेहतर बनाने के लिए 33,066 करोड़ रुपये की एक बड़ी योजना भी पेश की है। इस योजना के तहत 196 नए सबस्टेशन बनेंगे और 15,000 किलोमीटर लंबी बिजली की लाइनें बिछाई जाएंगी। इसके साथ ही, तूतीकोरिन में 1,600 मेगावाट का एक नया थर्मल प्लांट बनाया जाएगा। चेन्नई को बाढ़ से बचाने के लिए भी अलग से फंड दिए गए हैं। राज्य सरकार कांचीपुरम जिले के मदुरमंगलम में एक सेमीकंडक्टर पार्क, कोयंबटूर में एक फिनटेक हब और तिरुचिरापल्ली में एक लॉजिस्टिक्स सेंटर बनाने में भी निवेश कर रही है। इन सभी कदमों से राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा।