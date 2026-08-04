भारत में MBBS की सीटों में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी, कौन उठाएगा महंगी पढ़ाई का बोझ?

इस साल निजी कॉलेजों ने सबसे ज्यादा नई सीटें जोड़ी हैं। कुल 9,911 नई सीटों में से 7,800 सीटें निजी कॉलेजों ने बढ़ाई हैं। इस तरह निजी कॉलेज अब कुल MBBS सीटों के मामले में सरकारी कॉलेजों से आगे निकल गए हैं। हालांकि, इसमें एक बड़ी दिक्कत यह है कि निजी कॉलेजों की फीस काफी ज्यादा होती है। इससे कई छात्रों के लिए मेडिकल की पढ़ाई का खर्च उठाना मुश्किल हो सकता है।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि एस वानखेडेकर ने कहा, "ज्यादा सीटें डॉक्टरों की कमी तो कम करेंगी, लेकिन मेडिकल शिक्षा का खर्च अब एक बड़ी चिंता बन गया है।"