झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग- 33 पर पलटी यात्री बस, 20 से ज्यादा लोग घायल
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कोलकाता से रांची जा रही एक बस शनिवार सुबह हादसे का शिकार हो गई। झारखंड के चांडिल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग- 33 पर सुबह करीब 4 बजे यह बस पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में 20 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। बस पलटने से कई यात्री अंदर ही फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए बचाव दल को काफी मेहनत करनी पड़ी।
स्थानीय लोग और चौक पुलिस ने किया बचाव
हादसा होते ही आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए मौके पर पहुंच गए। उन्होंने चौक पुलिस के साथ मिलकर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया। घायलों के जल्द ठीक होने की उम्मीद की जा रही है। वहीं, पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। शुरुआती तौर पर तेज रफ्तार को एक वजह माना जा रहा है, लेकिन पुलिस चालक की भूमिका, सड़क की स्थिति और बस की तकनीकी जांच भी कर रही है।