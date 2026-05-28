आंध्र प्रदेश में रात के अंधेरे में पलटी यात्रियों से भरी बस, 16 लोग हुए घायल

चालक के खून के नमूने लिए गए, लापरवाही की आशंका

बस में कुल 43 लोग सवार थे। इनमें ज्यादातर एलुरु ज़िले के गुडीपाडु गांव के तीर्थयात्री थे। इन यात्रियों के साथ 2 चालक और 2 रसोइए भी बस में मौजूद थे। पुलिस को लगता है कि यह हादसा चालक की लापरवाही की वजह से हुआ होगा। हालांकि, मामले की जांच अभी जारी है। चालक घायल होने के कारण उससे अभी तक पूछताछ नहीं हो पाई है। शराब पीकर गाड़ी चलाने की जांच के लिए उसके खून के सैंपल लिए गए हैं। अधिकारी घटना के सही कारणों का पता लगाने में जुटे हुए हैं।