नोएडा बस हादसा: यात्रियों ने ड्राइवर को दी थी बदबू आने की सूचना, फिर भी नहीं रोकी बस

रात करीब 11:30 बजे ड्राइवर की सीट के पास आग भड़की। बताया जा रहा है कि उस वक्त ड्राइवर और कंडक्टर दोनों धूम्रपान कर रहे थे। इस आग में नौ लोगों की मौत जलने और दम घुटने से हुई। हालांकि, कुछ यात्री बस से बाहर निकलने में कामयाब रहे।

आग ने यात्रियों के बैग, मोबाइल फोन और अन्य निजी सामान को भी नष्ट कर दिया। इसमें बस की छत पर रखा सामान और अंदर सामान रखने वाली जगह में रखा सामान भी शामिल था। शिकायत/FIR में इसे "घोर लापरवाही" का मामला बताया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और इसी सिलसिले में ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को हिरासत में ले लिया गया है।