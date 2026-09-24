नोएडा बस हादसा: यात्रियों ने ड्राइवर को दी थी बदबू आने की सूचना, फिर भी नहीं रोकी बस
बुधवार की रात ग्रेटर नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बस में भीषण आग लग गई, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। दिल्ली से महोबा जा रही राज कल्पना ट्रेवल्स की बस में आग तब लगी, जब यात्रियों को उसमें से जलने की गंध महसूस हुई।
यात्रियों ने अपनी चिंता जताई और बस रोकने को कहा, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। कथित तौर पर दोनों ने यात्रियों से कहा, "अगर तुम्हें मरना है तो मर जाओ, हम बस को रोकने वाले नहीं हैं।"
ड्राइवर और कंडक्टर पर लापरवाही का आरोप
रात करीब 11:30 बजे ड्राइवर की सीट के पास आग भड़की। बताया जा रहा है कि उस वक्त ड्राइवर और कंडक्टर दोनों धूम्रपान कर रहे थे। इस आग में नौ लोगों की मौत जलने और दम घुटने से हुई। हालांकि, कुछ यात्री बस से बाहर निकलने में कामयाब रहे।
आग ने यात्रियों के बैग, मोबाइल फोन और अन्य निजी सामान को भी नष्ट कर दिया। इसमें बस की छत पर रखा सामान और अंदर सामान रखने वाली जगह में रखा सामान भी शामिल था। शिकायत/FIR में इसे "घोर लापरवाही" का मामला बताया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और इसी सिलसिले में ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को हिरासत में ले लिया गया है।