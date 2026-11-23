बताया गया है कि ड्राइवर ने बस का नियंत्रण खो दिया, जिसकी वजह संभवतः कोहरा और कम दृश्यता रही। बस एक पेड़ से टकराने के बाद खाई में जा गिरी। हादसा होते ही आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की। घायलों को शुरुआती इलाज के लिए पीरटांड़ स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल कुछ लोगों को बेहतर चिकित्सा के लिए दूसरे अस्पतालों में भेजा गया है।