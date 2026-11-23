झारखंड में पलटी गुजरात के तीर्थयात्रियों की बस, 2 की दर्दनाक मौत
लेखन भारत शर्मा
झारखंड के गिरिडीह जिले में मधुबन के पास सोमवार को गुजरात के करीब 50 तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में बाबूलाल वंशराज जैन और बादामी देवी की मौत हो गई। ये सभी तीर्थयात्री जैनों के प्रमुख तीर्थ स्थल पारसनाथ से दर्शन करके लौट रहे थे और अपने घर वापसी के लिए टाटानगर रेलवे स्टेशन जा रहे थे।
बस ड्राइवर ने कथित तौर पर नियंत्रण खो दिया
बताया गया है कि ड्राइवर ने बस का नियंत्रण खो दिया, जिसकी वजह संभवतः कोहरा और कम दृश्यता रही। बस एक पेड़ से टकराने के बाद खाई में जा गिरी। हादसा होते ही आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की। घायलों को शुरुआती इलाज के लिए पीरटांड़ स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल कुछ लोगों को बेहतर चिकित्सा के लिए दूसरे अस्पतालों में भेजा गया है।