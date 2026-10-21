उधमपुर में भीषण हादसा: बस खाई में गिरी, 2 की मौत और 16 घायल

मृतकों की पहचान राकेश कुमार की 5 वर्षीय बेटी तक्षिका, जो छतरारी की रहने वाली थी, और एक महिला के रूप में हुई है। महिला की पहचान अभी नहीं हो पाई है।



ज्यादा चोट लगने वाले यात्रियों को फिलहाल बसंतगढ़ के स्वास्थ्य केंद्र से उधमपुर जिला अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, ताकि उन्हें बेहतर इलाज मिल सके। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस मामले में प्रशासनिक सहायता का भरोसा दिलाया है।

मंत्री जितेंद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि 10 घायल अस्पताल पहुंच चुके थे, जिनमें से 3 को सरकारी मेडिकल कॉलेज (GMC), उधमपुर रेफर किया जा रहा था।



केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने दिल्ली में सीमा सड़क संगठन (BRO) के अधिकारियों के साथ रामनगर-बसंतगढ़ सड़क के निर्माण का मुद्दा उठाया है।

