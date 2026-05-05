गंगा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा: ड्राइवर की 'झपकी' ने 27 यात्रियों को पहुंचाया अस्पताल, कई गंभीर
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उत्तर प्रदेश के बदायूं में मंगलवार को गंगा एक्सप्रेसवे पर एक डबल डेकर बस ट्रक से टकरा गई। इस बस में करीब 50 यात्री सवार थे। दुर्घटना में 27 लोग घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि यह बस लुधियाना से बांगरमऊ (हरदोई) जा रही थी।
ड्राइवर की नींद लगने की आशंका
यह हादसा बदायूं-संभल जिला सीमा के पास चंडोई गांव के पास हुआ। आशंका जताई जा रही है कि बस ड्राइवर को ड्राइविंग करते समय नींद आ गई होगी। बस यात्री रामा देवी ने भी पुष्टि की कि बस में लगभग 50 यात्री सवार थे। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। घायलों को स्थानीय और जिला अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य यात्रियों को सुरक्षित उनके घरों तक भेजने का इंतजाम किया जा रहा है।