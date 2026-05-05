गंगा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा: ड्राइवर की 'झपकी' ने 27 यात्रियों को पहुंचाया अस्पताल, कई गंभीर

ड्राइवर की नींद लगने की आशंका

यह हादसा बदायूं-संभल जिला सीमा के पास चंडोई गांव के पास हुआ। आशंका जताई जा रही है कि बस ड्राइवर को ड्राइविंग करते समय नींद आ गई होगी। बस यात्री रामा देवी ने भी पुष्टि की कि बस में लगभग 50 यात्री सवार थे। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। घायलों को स्थानीय और जिला अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य यात्रियों को सुरक्षित उनके घरों तक भेजने का इंतजाम किया जा रहा है।