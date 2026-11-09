लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर 3 की मौत, 40 से ज्यादा घायल; उपमुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश
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सोमवार तड़के लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा बस हादसा हो गया। पहले टोल प्लाजा के पास हुई इस दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि यह भीषण हादसा कैसे हुआ।
ब्रजेश पाठक ने सुरक्षा जांच की अपील की
इस हादसे में घायल हुए 31 यात्रियों को लोक बंधु अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि 13 को KGMU ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। दुखद यह रहा कि लोक बंधु अस्पताल में 2 पीड़ितों ने दम तोड़ दिया और KGMU में एक व्यक्ति की जान चली गई।
पाठक ने आश्वासन दिया कि घायलों को पूरा इलाज मिलेगा और उनके परिवारों को समय-समय पर जानकारी दी जाएगी। उन्होंने नींद में गाड़ी चलाने और तेज रफ्तार को रोकने के लिए भी जांच और कड़े उपाय करने की बात कही।