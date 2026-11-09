लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर 3 की मौत, 40 से ज्यादा घायल; उपमुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश

इस हादसे में घायल हुए 31 यात्रियों को लोक बंधु अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि 13 को KGMU ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। दुखद यह रहा कि लोक बंधु अस्पताल में 2 पीड़ितों ने दम तोड़ दिया और KGMU में एक व्यक्ति की जान चली गई।

पाठक ने आश्वासन दिया कि घायलों को पूरा इलाज मिलेगा और उनके परिवारों को समय-समय पर जानकारी दी जाएगी। उन्होंने नींद में गाड़ी चलाने और तेज रफ्तार को रोकने के लिए भी जांच और कड़े उपाय करने की बात कही।