दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बस में लगी आग, 7 की मौत और 22 घायल
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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बुधवार (1 जुलाई) तड़के एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई। एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई और उसमें आग लग गई, जिससे 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 लोग घायल हुए।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, तेज रफ्तार के चलते चालक बस पर से नियंत्रण खो बैठा। इसकी वजह से बस पलट गई और देखते ही देखते आग की लपटों में घिर गई। कई यात्री जलती हुई बस के अंदर ही फंसकर रह गए।
कई घायलों की हालत चिंताजनक
घटना की सूचना मिलते ही बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गया। उन्होंने जलती हुई बस से लोगों को बाहर निकालकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
कई घायलों की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना की मुख्य वजह तेज रफ्तार हो सकती है। उन्होंने लोगों से सुरक्षित वाहन चलाने की अपील की है। फिलहाल, हादसे की जांच चल रही है।