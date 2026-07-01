दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बस में लगी आग, 7 की मौत और 22 घायल देश Jul 01, 2026

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बुधवार (1 जुलाई) तड़के एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई। एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई और उसमें आग लग गई, जिससे 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 लोग घायल हुए।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, तेज रफ्तार के चलते चालक बस पर से नियंत्रण खो बैठा। इसकी वजह से बस पलट गई और देखते ही देखते आग की लपटों में घिर गई। कई यात्री जलती हुई बस के अंदर ही फंसकर रह गए।