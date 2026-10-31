जर्मनी में बेकाबू बस ने मचाई तबाही, 20 घायल; ड्राइवर की हालत गंभीर

जर्मनी के बैड ओल्ड्सलो में शुक्रवार सुबह करीब 7:20 बजे (स्थानीय समय) एक बस दुर्घटना हुई। इस हादसे में कम से कम 20 लोग घायल हो गए, जिनमें कई स्कूली बच्चे भी शामिल थे। यह हादसा तब हुआ जब बस बैंगर्ट स्ट्रीट चौराहे पर खड़ी एक कार से जा टकराई। इसके बाद बस बाईं ओर मुड़ी, सुल्ज़बर्ग स्ट्रीट पर सामने से आ रही लेन में घुस गई, एक और कार से टकराई, एक गोल चक्कर के ऊपर से गुजरी और आखिर में एक बहुमंजिला अपार्टमेंट बिल्डिंग से सीधे जा भिड़ी। हादसे के समय बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे।