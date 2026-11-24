बुलेट ट्रेन का परीक्षण मई 2027 से शुरू होगा

बुलेट ट्रेन का परीक्षण मई 2027 से शुरू होगा, जानिए अब कितना काम बाकी

लेखन गजेंद्र 04:11 pm Nov 24, 202604:11 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के मुंबई से गुजरात के अहमदाबाद तक चलने वाली बुलेट ट्रेन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि 508 किलोमीटर लंबे मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में 50 किलोमीटर का एक हिस्सा बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है। उन्होंने बताया कि सूरत और बिलिमोरा के बीच 50 किलोमीटर हिस्से पर परीक्षण संचालन अगले साल मई में शुरू हो जाएगा। अभी परियोजना का कितना काम बाकी है? आइए, जानते हैं।