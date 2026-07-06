मुंबई में बारिश जनित हादसों में 9 लोगों की मौत, एक्सप्रेसवे भी हुआ ठप

बाढ़ के बीच मुंबई की उड़ानें और ट्रेनें हुईं बाधित

बाढ़ की वजह से कई उड़ानें और लंबी दूरी की ट्रेनें या तो रद्द कर दी गईं या देरी से चलीं। पानी से लबालब सड़कों और गिरे हुए पेड़ों ने शहर में आवाजाही मुश्किल बना दी है। जून के आखरी हफ्ते से अब तक, पेड़ गिरने की घटनाओं में 3 और लोगों की जान जा चुकी है। सोमवार को स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए, जिसके चलते कई लोग घरों में ही रहे। इस वक्त पूरा शहर जलभराव से पटी सड़कों और मानसून से मची तबाही से जूझ रहा है।