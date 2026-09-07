दिल्ली इमारत हादसा: मुख्यमंत्री का आदेश - अब हर पुरानी इमारत का होगा ऑडिट
दिल्ली में सत्य निकेतन की इमारत गिरने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौके पर पहुंचीं। उन्होंने बताया कि करीब 80 फीसदी मलबा हटा लिया गया है। इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई और छह लोग घायल हुए। अब बचाव दल का ध्यान बेसमेंट पर है, जहां पानी जमा होने की वजह से मरम्मत के दौरान पुरानी इमारत कमजोर हो गई थी।
रेखा गुप्ता ने इमारतों के स्ट्रक्चरल ऑडिट का ऐलान किया
गिरी हुई और पास की बाकी खतरनाक इमारतों से सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। मलबे को हटाने का काम पूरा होने के बाद कमजोर हिस्सों को गिरा दिया जाएगा।
पुरानी इमारतों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, गुप्ता ने दिल्ली भर में ऐसी ही अन्य इमारतों के स्ट्रक्चरल ऑडिट की घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आगे भी लोगों की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी।