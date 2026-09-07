दिल्ली इमारत हादसा: 6 मौत के बाद अब 'खतरनाक' इमारत नंबर 13 भी गिरेगी
देश
दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार को एक 50 साल पुरानी इमारत ढह गई। इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की जान चली गई और कई लोग जख्मी हुए। मिली जानकारी के अनुसार, इमारत के तहखाने की मरम्मत के दौरान एक पिलर कमजोर हो गया था, जिसके बाद यह अचानक गिर गई।
अधिकारियों ने इमारत नंबर 13 को गिराने का आदेश दिया
हादसे वाली जगह पर अभी भी बचाव टीमें जुटी हुई हैं। हालांकि, पास की एक और इमारत अभी भी कमजोर बनी हुई है, जिससे बचाव कार्य में और मुश्किलें आ रही हैं।
प्रशासन ने सत्य निकेतन के हाउस नंबर 13 को खतरनाक घोषित कर दिया है। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे अगले 3 दिनों के भीतर गिराने का आदेश दिया गया है। बचाव कार्य जारी होने और इमारत गिराने की तैयारी के कारण, इलाके के आसपास के रास्तों पर यातायात प्रभावित हुआ है।