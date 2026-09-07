दिल्ली इमारत हादसा: 6 मौत के बाद अब 'खतरनाक' इमारत नंबर 13 भी गिरेगी

हादसे वाली जगह पर अभी भी बचाव टीमें जुटी हुई हैं। हालांकि, पास की एक और इमारत अभी भी कमजोर बनी हुई है, जिससे बचाव कार्य में और मुश्किलें आ रही हैं।

प्रशासन ने सत्य निकेतन के हाउस नंबर 13 को खतरनाक घोषित कर दिया है। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे अगले 3 दिनों के भीतर गिराने का आदेश दिया गया है। बचाव कार्य जारी होने और इमारत गिराने की तैयारी के कारण, इलाके के आसपास के रास्तों पर यातायात प्रभावित हुआ है।