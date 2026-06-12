बांग्लादेश ने नागरिक लेने से किया इनकार, भारत-बांग्लादेश सीमा पर पथराव से बढ़ा तनाव देश Jun 12, 2026

मेघालय में भारत-बांग्लादेश सीमा पर हालात तनावपूर्ण हो गए। सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने एक हिरासत में लिए गए बांग्लादेशी नागरिक को वापस भेजने का प्रयास किया, लेकिन बांग्लादेश ने उसे लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों तरफ से भीड़ जमा हो गई और पत्थरबाजी शुरू हो गई, हालांकि सुरक्षा बल तुरंत हरकत में आए और हालात को शांत कर दिया। गनीमत रही कि कोई बड़ी क्षति नहीं हुई।