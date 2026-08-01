दिल्ली में इबोला का अलर्ट: कांगो से लौटे BSF जवान में दिखे संदिग्ध लक्षण, सैंपल पुणे भेजा गया

डॉक्टरों ने बिना देर किए उसे डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया। इस दौरान इबोला के संदिग्ध मरीजों के लिए तय सभी सुरक्षा नियमों का पूरा ध्यान रखा गया।

जवान के खून का नमूना जांच के लिए पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV) भेजा गया है। रिपोर्ट आने तक उसे आइसोलेशन में ही रखा जाएगा। भारत में इबोला प्रभावित इलाकों से आने वाले यात्रियों की कड़ाई से जांच की जाती है, इसी वजह से स्वास्थ्य अधिकारी पूरी स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, ताकि कोई खतरा न रहे।