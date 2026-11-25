बिहार बोर्ड 10वीं-12वीं परीक्षा का टाइमटेबल जल्द होगा जारी, जानिए जरुरी बातें
बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) इस नवंबर में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का टाइमटेबल जारी करने वाला है।
मुख्य परीक्षाएं फरवरी 2027 में होंगी, जबकि प्रैक्टिकल एग्जाम जनवरी में ही लिए जाएंगे। सभी विषयों की तारीखें biharboardonline.bihar.gov.in पर देखी जा सकेंगी, इसलिए वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।
BSEB डेटशीट डाउनलोड करें
अपनी डेटशीट पाने के लिए, आपको BSEB की वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ "स्टूडेंट सेक्शन" में जाकर अपनी क्लास के "BSEB एग्जाम डेट 2027" लिंक पर क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही आपकी डेटशीट PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी।
इसके साथ ही, दूसरा डमी एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। इसमें आप 26 नवंबर 2026 तक अपनी जानकारी देख सकते हैं या कोई गलती होने पर उसे सुधार सकते हैं। यह भी याद रखें कि बोर्ड परीक्षा के लिए फाइनल एडमिट कार्ड तभी मिलेगा, जब आप अपने सेंट-अप एग्जाम में पास हो जाएंगे!