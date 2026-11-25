अपनी डेटशीट पाने के लिए, आपको BSEB की वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ "स्टूडेंट सेक्शन" में जाकर अपनी क्लास के "BSEB एग्जाम डेट 2027" लिंक पर क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही आपकी डेटशीट PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी।

इसके साथ ही, दूसरा डमी एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। इसमें आप 26 नवंबर 2026 तक अपनी जानकारी देख सकते हैं या कोई गलती होने पर उसे सुधार सकते हैं। यह भी याद रखें कि बोर्ड परीक्षा के लिए फाइनल एडमिट कार्ड तभी मिलेगा, जब आप अपने सेंट-अप एग्जाम में पास हो जाएंगे!