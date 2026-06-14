पश्चिमी दिल्ली में आज बिजली गुल: BRPL का बड़ा अपग्रेड, जानें अपने इलाके का शेड्यूल
पश्चिमी दिल्ली के निवासियों, ध्यान दें! BSES राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL) इस रविवार को मुंडका, जनकपुरी और नांगलोई इलाकों में अलग-अलग समय पर बिजली कटौती करेगी। कंपनी ने यह कदम बिजली व्यवस्था को अपग्रेड करने के लिए उठाया है। इस दौरान थोड़ी असुविधा जरूर होगी, लेकिन BRPL का कहना है कि ऐसा भविष्य में बिजली की आपूर्ति को बेहतर और बिना रुकावट बनाए रखने के लिए किया जा रहा है, ताकि बाद में बिजली कटौती की दिक्कतें कम हों।
समय और कुछ जरूरी बातें
मुंडका में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और नांगलोई की नरेश पार्क पॉकेट ए में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली गुल रहेगी।
BRPL ने लोगों को कुछ खास बातों का ध्यान रखने की सलाह दी है। कंपनी ने कहा है कि लोग अपने मोबाइल और दूसरे जरूरी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पहले से ही चार्ज कर लें। पानी का इंतजाम भी करके रखें। इसके अलावा, BRPL ने यह भी बताया है कि बिजली दोबारा आने पर अचानक वोल्टेज बढ़ने की आशंका रहती है, जिससे संवेदनशील उपकरणों को नुकसान हो सकता है। इसलिए, ऐसे उपकरणों को प्लग से पहले ही निकाल दें।