हिमाचल प्रदेश: पुल बहने से फंसे 24 श्रद्धालु, रातभर की जद्दोजहद के बाद जांबाजों ने ऐसे बचाया
हिमाचल प्रदेश के चांबा में भारी बारिश के कारण एक अस्थायी लकड़ी का पुल बह गया, जिससे लिंडा धर मंदिर में 24 श्रद्धालु फंस गए। लेकिन, पर्वतारोहण विशेषज्ञों, लोक निर्माण विभाग (PWD) के कर्मचारियों और स्थानीय अधिकारियों की एक रेस्क्यू टीम ने मिलकर फौरन बचाव अभियान चलाया और सभी को सुरक्षित वापस पहुंचाया। ये श्रद्धालु रात भर वहीं फंसे रहे थे, लेकिन आखिर में उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन से सड़कें बंद
मदद का इंतजार कर रहे फंसे श्रद्धालुओं को रेस्क्यू टीम ने खाना और पानी पहुंचाया। इस बीच, हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जगह-जगह भूस्खलन हुआ है। इसके चलते कई सड़कें बंद हो गई हैं और ट्रैफिक जाम लग गया है। हालांकि, कुछ रास्ते फिर से खोल दिए गए हैं, लेकिन पूरे राज्य में अभी भी दर्जनों सड़कें बंद पड़ी हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने 8 जुलाई तक भारी बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है।