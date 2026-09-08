दिल्ली: BRICS के चलते बदलेगा ट्रैफिक, 5 सितारा होटलें पूरी तरह बुक

दिल्ली के लोगों, जरा संभलकर! BRICS समिट 11 से 13 सितंबर तक प्रगति मैदान में हो रही है, जिसकी वजह से शहर के ट्रैफिक में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।

दिल्ली में 35 से ज्यादा सड़कों पर, जिसमें बड़े होटल, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक जाने वाले रास्ते शामिल हैं, सुरक्षा और काफिले के पूर्वाभ्यास के लिए ट्रैफिक को मोड़ा जाएगा।

अगर आप इन दिनों बाहर निकलने का सोच रहे हैं, तो अपनी योजना पहले से बना लें और मेट्रो का इस्तेमाल करें। इससे आप कई परेशानियों से बच सकते हैं।