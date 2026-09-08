दिल्ली: BRICS के चलते बदलेगा ट्रैफिक, 5 सितारा होटलें पूरी तरह बुक
दिल्ली के लोगों, जरा संभलकर! BRICS समिट 11 से 13 सितंबर तक प्रगति मैदान में हो रही है, जिसकी वजह से शहर के ट्रैफिक में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।
दिल्ली में 35 से ज्यादा सड़कों पर, जिसमें बड़े होटल, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक जाने वाले रास्ते शामिल हैं, सुरक्षा और काफिले के पूर्वाभ्यास के लिए ट्रैफिक को मोड़ा जाएगा।
अगर आप इन दिनों बाहर निकलने का सोच रहे हैं, तो अपनी योजना पहले से बना लें और मेट्रो का इस्तेमाल करें। इससे आप कई परेशानियों से बच सकते हैं।
सड़क अपडेट देखें और 1095 पर कॉल करें
कहीं निकलने से पहले प्रभावित सड़कों और संभावित वैकल्पिक रास्तों की जानकारी ज़रूर लें। थोड़ा पहले निकलना समझदारी होगी।
किसी भी मदद के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन (1095) हमेशा खुली है।
ट्रैफिक पुलिस यह जानकारी सभी तक पहुंचाने का आग्रह कर रही है, ताकि कोई भी अचानक परेशानी में न फंसे।
होटलों में 2.4 लाख रुपये के 5-स्टार कमरे बिके
अगर आप समिट के दौरान दिल्ली में किसी शानदार होटल में रुकने का विचार कर रहे थे, तो आपको मुश्किल हो सकती है। इस समय 5 सितारा होटलों के दाम 2.4 लाख रुपये प्रति रात तक पहुंच गए हैं। मांग बहुत ज्यादा होने के कारण ऊपरी श्रेणी के सभी कमरे पूरी तरह बिक चुके हैं।
इक्सिगो और क्लियरट्रिप जैसी ट्रैवल वेबसाइटों पर प्रीमियम स्टे के लिए सर्च में भारी उछाल आया है।