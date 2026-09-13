BRICS पहचान पत्र के साथ 'गन पोज' हुआ वायरल, दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल गिरफ्तार

घटना सामने आते ही अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। इस पूरे मामले में क्या गड़बड़ी हुई, इसकी जांच के लिए एक आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है। चूंकि, 18वां BRICS शिखर सम्मेलन भारत मंडपम में हो रहा है, दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे ट्रैफिक जाम के लिए तैयार रहें और यदि संभव हो तो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। साथ ही, जिन कमर्शियल वाहनों को दिल्ली से होकर कहीं और जाना है, उन्हें शहर में घुसने नहीं दिया जाएगा।