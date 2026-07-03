पेट्रोल-डीजल को राहत नहीं, पर LPG-विमान ईंधन सस्ता; आखिर कब मिलेगी राहत?
पेट्रोल और डीजल के दाम शुक्रवार को भी नहीं बदले, भले ही ब्रेंट क्रूड तेल 4 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया हो। वैश्विक तनाव में कमी आने के कारण ऐसा हुआ है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक, भारतीय तेल मार्केटिंग कंपनियां (OMC) अभी भी पश्चिम एशिया संकट के समय खरीदा गया महंगा कच्चा तेल ही इस्तेमाल कर रही हैं। इसी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आने में थोड़ा और वक्त लग सकता है।
OMC ने एविएशन फ्यूल और LPG के दाम कम किए
इस हफ्ते की शुरुआत में, OMC ने एविएशन फ्यूल के दाम लगभग 5 रुपये प्रति लीटर घटा दिए। इसके साथ ही, कमर्शियल LPG की कीमतों में 183.50 रुपये की कटौती की गई, जो करीब 4 महीने बाद पहली बार हुआ है। फ्री ट्रेड LPG सिलेंडर भी अब सस्ते मिल रहे हैं। निजी क्षेत्र की नायरा एनर्जी, 2 साल से भी ज्यादा समय बाद, पंप पर पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने वाली पहली कंपनी बन गई है। यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें निचले स्तर पर बनी रहती हैं, तो तेल रिफाइनरियों द्वारा अपना स्टॉक बदलने पर आगे और भी कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं।