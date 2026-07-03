पेट्रोल-डीजल को राहत नहीं, पर LPG-विमान ईंधन सस्ता; आखिर कब मिलेगी राहत?

OMC ने एविएशन फ्यूल और LPG के दाम कम किए

इस हफ्ते की शुरुआत में, OMC ने एविएशन फ्यूल के दाम लगभग 5 रुपये प्रति लीटर घटा दिए। इसके साथ ही, कमर्शियल LPG की कीमतों में 183.50 रुपये की कटौती की गई, जो करीब 4 महीने बाद पहली बार हुआ है। फ्री ट्रेड LPG सिलेंडर भी अब सस्ते मिल रहे हैं। निजी क्षेत्र की नायरा एनर्जी, 2 साल से भी ज्यादा समय बाद, पंप पर पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने वाली पहली कंपनी बन गई है। यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें निचले स्तर पर बनी रहती हैं, तो तेल रिफाइनरियों द्वारा अपना स्टॉक बदलने पर आगे और भी कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं।