ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा इस महीने भारत के दौरे पर आएंगे (फाइल तस्वीर)

ब्राजीली राष्ट्रपति लूला भारत दौरे पर आएंगे, फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ AI सम्मेलन में होंगे शामिल

लेखन गजेंद्र 04:52 pm Feb 12, 202604:52 pm

क्या है खबर?

ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा इस महीने 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत आएंगे। यह जानकारी गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दी। जायसवाल ने बताया कि राष्ट्रपति लूला 18-22 फरवरी तक भारत प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे 19 और 20 फरवरी को होने वाली इंडिया AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैंक्रो भी शामिल होंगे। कई अन्य राष्ट्राध्यक्षों के भी आने की संभावना है।