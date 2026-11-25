अबू धाबी से कोच्चि आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट में दो यात्री, रोशन मार्टिन और युसूफ, आपस में भिड़ गए। यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया।

बताया जा रहा है कि मार्टिन ने युसूफ को मुक्का मारा और बेल्ट से उनका गला घोंटने की कोशिश भी की। इस मारपीट में युसूफ का चश्मा टूट गया और उनकी दाहिनी आंख के पास चोट भी आ गई।