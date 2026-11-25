इंडिगो फ्लाइट में शख्स ने सह-यात्री को मारा मुक्का, बेल्ट से गला घोंटने की भी कोशिश की
लेखन Manoj Panchal
अबू धाबी से कोच्चि आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट में दो यात्री, रोशन मार्टिन और युसूफ, आपस में भिड़ गए। यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया।
बताया जा रहा है कि मार्टिन ने युसूफ को मुक्का मारा और बेल्ट से उनका गला घोंटने की कोशिश भी की। इस मारपीट में युसूफ का चश्मा टूट गया और उनकी दाहिनी आंख के पास चोट भी आ गई।
भारतीय न्याय संहिता के तहत मार्टिन गिरफ्तार
कोच्चि में विमान के उतरते ही पुलिस ने युसूफ की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मार्टिन को गिरफ्तार कर लिया।
मार्टिन पर भारतीय न्याय संहिता के तहत चोट पहुंचाने और खतरनाक साधनों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। इस पूरे मामले की जांच अभी चल रही है, और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे यह युसूफ के अगले बयानों पर निर्भर करेगा।