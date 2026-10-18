ब्रज मोहन राम बने ओडिशा के 28वें राज्यपाल
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ब्रज मोहन राम ने लोक भवन में ओडिशा के 28वें राज्यपाल के तौर पर शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश हरीश टंडन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
इस समारोह में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी समेत कई बड़े नेता शामिल थे। हरि बाबू कम्भमपति की जगह लेने वाले ब्रज मोहन राम के नेतृत्व में अब ओडिशा एक नए अध्याय की शुरुआत करने को तैयार हैं।
ब्रज मोहन राम: 3 बार के सांसद
राम को राजनीति का लंबा अनुभव है। वे भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और झारखंड के पलामू से 3 बार सांसद रह चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें 12 अक्टूबर को राज्यपाल नियुक्त किया था।
राष्ट्रीय स्तर का उनका सालों का अनुभव उनके इस नए पद पर काफी अहम माना जा रहा है। कई लोग उम्मीद कर रहे हैं कि राज्यपाल के तौर पर वे राज्य को अपनी दूरदर्शिता और विशेषज्ञता का लाभ देंगे।