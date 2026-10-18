ब्रज मोहन राम बने ओडिशा के 28वें राज्यपाल

राम को राजनीति का लंबा अनुभव है। वे भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और झारखंड के पलामू से 3 बार सांसद रह चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें 12 अक्टूबर को राज्यपाल नियुक्त किया था।

राष्ट्रीय स्तर का उनका सालों का अनुभव उनके इस नए पद पर काफी अहम माना जा रहा है। कई लोग उम्मीद कर रहे हैं कि राज्यपाल के तौर पर वे राज्य को अपनी दूरदर्शिता और विशेषज्ञता का लाभ देंगे।