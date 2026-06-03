मुंबई में गर्मी पर राहत की बारिश, सही साबित हुआ IMD का पूर्वानुमान
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मुंबई के पश्चिमी उपनगरों को बुधवार की सुबह आखिरकार बारिश होने से गर्मी से राहत मिल गई। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पहले ही आंधी और मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की थी और बोरिवली, सांताक्रूज, अंधेरी जैसे इलाकों में ऐसा ही हुआ, जिससे शहर को थोड़ी राहत महसूस हुई।
IMD ने बुधवार के लिए 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान का अनुमान जताया
मंगलवार को सांताक्रूज और कोलाबा में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया था। IMD ने बुधवार के लिए अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। मुंबई में हल्की बारिश का सिलसिला बने रहने की संभावना है, वहीं कोंकण क्षेत्र में 6 जून तक मौसम गर्म बना रह सकता है। इसके अलावा, पालघर और ठाणे जैसे आस-पास के जिलों में भी गर्मी बनी रहेगी।