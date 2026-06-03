मुंबई में गर्मी पर राहत की बारिश, सही साबित हुआ IMD का पूर्वानुमान

IMD ने बुधवार के लिए 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान का अनुमान जताया

मंगलवार को सांताक्रूज और कोलाबा में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया था। IMD ने बुधवार के लिए अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। मुंबई में हल्की बारिश का सिलसिला बने रहने की संभावना है, वहीं कोंकण क्षेत्र में 6 जून तक मौसम गर्म बना रह सकता है। इसके अलावा, पालघर और ठाणे जैसे आस-पास के जिलों में भी गर्मी बनी रहेगी।