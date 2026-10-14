पत्नी को कपड़े और बर्धन धोने के लिए कहना क्रूरता नहीं- बॉम्बे हाई कोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पत्नी से किसी रिश्तेदार के घर पर बर्तन और कपड़े धोने के लिए कहना IPC की धारा 498A के तहत 'क्रूरता' नहीं माना जा सकता। अदालत ने 6 आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करते हुए यह बात कही।

दरअसल, कोर्ट ने पाया कि पत्नी की शिकायत बहुत ही अस्पष्ट थी और उसमें यह स्पष्ट नहीं बताया गया था कि ये घटनाएं कब और किन परिस्थितियों में हुई थीं।