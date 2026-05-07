सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामला: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 22 लोगों को बरी करने का फैसला बरकरार रखा देश May 07, 2026

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में 22 लोगों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है। इन बरी हुए लोगों में ज्यादातर गुजरात और राजस्थान के जूनियर पुलिस अधिकारी शामिल थे।

कोर्ट ने सोहराबुद्दीन के परिवार की अपील खारिज कर दी और साल 2018 के स्पेशल कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें कहा गया था कि किसी को भी दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। सोहराबुद्दीन, उनकी पत्नी कौसर बी और उनके साथी तुलसीराम प्रजापति की साल 2005 और 2006 में कथित पुलिस मुठभेड़ों में मौत हो गई थी।