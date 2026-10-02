UAPA का शिकंजा: सचिन वझे की जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट की रोक

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने वझे की जमानत को तुरंत चुनौती दी। NIA का कहना है कि वझे के कथित कामों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत आतंकवादी गतिविधि माना जाता है। मामले की सुनवाई में इसलिए देरी हुई, क्योंकि कई जजों ने खुद को इससे अलग कर लिया था। एक जज के वझे के वकील से पुराने संबंध थे, जबकि बाकी अन्य जजों ने भी अलग-अलग वजहों से इस मामले से किनारा कर लिया था। अब एक नई बेंच इस मामले को देखेगी और अगले हफ्ते इसकी सुनवाई करेगी।