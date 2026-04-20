हाई कोर्ट का सवाल: पहले ओलंपिक हीरो जाधव को पद्म विभूषण कब? सरकार को 4 मई तक का अल्टीमेटम
बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह 4 मई तक यह फैसला करे कि भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता, खशाबा दादसाहब जाधव को आखिर में पद्म विभूषण दिया जाएगा या नहीं। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। यह निर्देश जाधव के बेटे द्वारा स्थापित फाउंडेशन की एक याचिका के बाद आया है, जिसमें उनके असाधारण कामों के लिए लंबे समय से अपेक्षित पहचान दिलाने की मांग की गई है।
अदालत ने जाधव के 2001 के अर्जुन पुरस्कार का जिक्र किया
जाधव की फाउंडेशन ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) दाखिल की थी। इसमें बताया गया कि इस सम्मान के लिए पहले किए गए कई अनुरोधों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अदालत ने यह भी याद दिलाया कि जाधव को 2001 में मरणोपरांत अर्जुन पुरस्कार तो मिला था, लेकिन अब समय आ गया है कि ओलंपिक में उनके ऐतिहासिक प्रदर्शन को उसका उचित सम्मान मिले। इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी, ऐसे में सभी की निगाहें सरकार के फैसले पर टिकी हुई हैं।