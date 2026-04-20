हाई कोर्ट का सवाल: पहले ओलंपिक हीरो जाधव को पद्म विभूषण कब? सरकार को 4 मई तक का अल्टीमेटम

अदालत ने जाधव के 2001 के अर्जुन पुरस्कार का जिक्र किया

जाधव की फाउंडेशन ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) दाखिल की थी। इसमें बताया गया कि इस सम्मान के लिए पहले किए गए कई अनुरोधों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अदालत ने यह भी याद दिलाया कि जाधव को 2001 में मरणोपरांत अर्जुन पुरस्कार तो मिला था, लेकिन अब समय आ गया है कि ओलंपिक में उनके ऐतिहासिक प्रदर्शन को उसका उचित सम्मान मिले। इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी, ऐसे में सभी की निगाहें सरकार के फैसले पर टिकी हुई हैं।