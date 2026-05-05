बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीच समंदर में फंसे 50 नाविकों को दी राहत, घर भेजने के दिए आदेश

कोर्ट ने घर भेजने की कागजी कार्रवाई तेज करने का आदेश

न्यायाधीशों ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि जहाजों से ज्यादा इंसानी जिंदगी की अहमियत है। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा, "उनके लिए जिंदगी एक बार ही है और उन्हें अपने परिवार का पेट पालना है।" कोर्ट को यह जानकर काफी हैरानी हुई कि नाविक वहां लकड़ी जलाकर खाना बना रहे थे और उन्हें कई महीनों से तनख्वाह तक नहीं मिली थी। इसके बाद कोर्ट ने अधिकारियों को इन नाविकों को घर भेजने की कागजी कार्रवाई को तेज करने का आदेश दिया ताकि वे जल्द से जल्द अपने घर लौट सकें।