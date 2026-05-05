बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीच समंदर में फंसे 50 नाविकों को दी राहत, घर भेजने के दिए आदेश
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 50 भारतीय नाविकों को बड़ी राहत दी है। ये नाविक फरवरी से अरब सागर में 3 जहाजों पर फंसे हुए थे। इन जहाजों के नाम MT एस्फाल्ट स्टार, MT स्टेलर रूबी और MT अल जफ्जिया थे। दरअसल, इन जहाजों को अवैध ईंधन ले जाने के शक में रोक लिया गया था। नाविकों ने कोर्ट को बताया कि उनके मालिकों ने उन्हें बीच मझधार में ही छोड़ दिया था और पीने के लिए बस थोड़ा सा पानी ही बचा था।
कोर्ट ने घर भेजने की कागजी कार्रवाई तेज करने का आदेश
न्यायाधीशों ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि जहाजों से ज्यादा इंसानी जिंदगी की अहमियत है। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा, "उनके लिए जिंदगी एक बार ही है और उन्हें अपने परिवार का पेट पालना है।" कोर्ट को यह जानकर काफी हैरानी हुई कि नाविक वहां लकड़ी जलाकर खाना बना रहे थे और उन्हें कई महीनों से तनख्वाह तक नहीं मिली थी। इसके बाद कोर्ट ने अधिकारियों को इन नाविकों को घर भेजने की कागजी कार्रवाई को तेज करने का आदेश दिया ताकि वे जल्द से जल्द अपने घर लौट सकें।