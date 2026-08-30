बॉम्बे हाई कोर्ट का FDA को बड़ा झटका, सिप्ला और 5 रेस्टोरेंट के लाइसेंस बहाल

पता चला कि MCA के रेस्टोरेंट असल में खाद्य सुरक्षा नियमों का 88 प्रतिशत तक पालन कर रहे थे, ऐसे में उन्हें बंद करने का फैसला सही नहीं था। वहीं, कोर्ट ने सिप्ला का लाइसेंस एक सरकारी छुट्टी वाले दिन सुनवाई का नोटिस देकर रद्द करने को 'मनमाना' कदम बताया।

अब FDA को MCA को फिर से नोटिस भेजना होगा, उनकी सुनवाई करनी होगी और फिर सोच-समझकर कोई आदेश देना होगा। इस फैसले के बाद, रेस्टोरेंट और सिप्ला दोनों अब दोबारा अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे।