बॉम्बे हाई कोर्ट का FDA को बड़ा झटका, सिप्ला और 5 रेस्टोरेंट के लाइसेंस बहाल
बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र FDA को धीरज रखने और नियमों के हिसाब से काम करने को कहा है। कोर्ट ने 5 MCA रेस्टोरेंट के लाइसेंस रद्द करने के फैसले को पलट दिया और सिप्ला फार्मा एंड लाइफ साइंसेज लिमिटेड का दवा बिक्री लाइसेंस वापस बहाल कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि FDA ने इन मामलों में बहुत जल्दबाजी दिखाई और कंपनियों को अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं दिया था।
MCA के रेस्टोरेंट 88 प्रतिशत नियमों का पालन कर रहे थे
पता चला कि MCA के रेस्टोरेंट असल में खाद्य सुरक्षा नियमों का 88 प्रतिशत तक पालन कर रहे थे, ऐसे में उन्हें बंद करने का फैसला सही नहीं था। वहीं, कोर्ट ने सिप्ला का लाइसेंस एक सरकारी छुट्टी वाले दिन सुनवाई का नोटिस देकर रद्द करने को 'मनमाना' कदम बताया।
अब FDA को MCA को फिर से नोटिस भेजना होगा, उनकी सुनवाई करनी होगी और फिर सोच-समझकर कोई आदेश देना होगा। इस फैसले के बाद, रेस्टोरेंट और सिप्ला दोनों अब दोबारा अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे।