बॉम्बे हाई कोर्ट ने गैर-कानूनी गिरफ्तारी पर पुलिस और मजिस्ट्रेट के खिलाफ आदेश दिया

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गैर-कानूनी गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई, पुलिस और मजिस्ट्रेट पर होगी कार्रवाई

लेखन गजेंद्र 06:27 pm Oct 23, 202606:27 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र की बॉम्बे हाई कोर्ट ने जबरन वसूली से जुड़े एक झूठे मामले में मुंबई के एक व्यवसायी को फंसाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति एएस गडकरी और कमल खता की पीठ ने याचिकाकर्ता बिपिन सतीश चंद्र अग्रवाल की गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताया और राज्य सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने अग्रवाल को 26 हिरासत में रखने पर महाराष्ट्र सरकार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जो उसे अग्रवाल को मुआवजे के रूप में देना होगा।