अदालत में आपा खोना पड़ा भारी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने वरिष्ठ सचिव दिलीप घुमरे को भेजा अवमानना नोटिस

2013 की एक जनहित याचिका से जुड़ी अंतरिम अर्जी पर सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान घुमरे ने कागजात पेश किए, जिनमें बताया गया था कि फास्ट-ट्रैक कोर्ट के लिए 179 नए पद बनाए गए हैं। लेकिन जब कोर्ट ने पूछा कि ये पद क्यों नहीं भरे गए, तो घुमरे अपनी सफाई देने लगे और सारा ठीकरा हाई कोर्ट प्रशासन पर ही फोड़ दिया।

न्यायाधीशों ने उनके व्यवहार को "अनुचित" और "संयमहीन" कहा और उनकी माफी को भी नहीं माना।

अब उन्हें एक अवमानना नोटिस का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें पूछा गया है कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।