बॉम्बे हाई कोर्ट से राहुल गांधी को झटका, मानहानि मामला रद्द करने से इनकार

इस मामले की शुरुआत तब हुई थी, जब राहुल गांधी ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर एक भाषण दिया। अपने भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और उनसे जुड़े कुछ लोगों पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था। इसी के बाद भाजपा के एक सदस्य ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में कहा गया था कि राहुल की टिप्पणी और एक्स (जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर उनकी पोस्ट से भाजपा सदस्यों को चोर के रूप में दिखाया गया। गांधी के वकीलों ने मांग की थी कि इस शिकायत को खारिज कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल अदालत उनकी इस दलील से सहमत नहीं हुई।