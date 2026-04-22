बॉम्बे हाईकोर्ट ने मालेगांव बम धमाके के चारों आरोपियों को बरी किया

महाराष्ट्र के मालेगांव में साल 2006 में हुए बम धमाके मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी चारों आरोपियो को बरी कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी लोकेश शर्मा, धन सिंह, राजेंद्र चौधरी और मनोहर नरवरिया को निर्दोष माना और उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। बता दें कि मस्जिद के पास हुए इन धमाकों में 37 लोगो की जान चली गई थी।

फैसला कोर्ट ने आरोप तय करने वाला आदेश रद्द किया हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस श्याम चांदक की पीठ ने आरोपियों की ओर से स्पेशल कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर अपीलों पर यह फैसला सुनाया, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे। इन चारों पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं में हत्या और आपराधिक साजिश से संबंधित विभिन्न आरोप लगाए गए थे। साथ ही इन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।

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धमाके धमाकों में गई थी 31 की जान 8 सितंबर. 2006 को नासिक जिले के मालेगांव में 4 बम धमाके हुए थे। 3 जुमे की नमाज के तुरंत बाद हमीदिया मस्जिद और बड़ा कब्रिस्तान के परिसर में और चौथा मुशावरत चौक में हुआ था। इन धमाकों में 31 लोगों की जान चली गई थी और 312 लोग घायल हुए थे। पहले राज्य आतंकरोधी दस्ते (ATS) ने मामले की जांच की थी लेकिन 2011 में NIA को मामला सौंपा गया।

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