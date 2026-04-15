बॉम्बे हाई कोर्ट ने अबू सलेम की अर्जी ठुकराई, 2030 तक जेल में रहना होगा

पुर्तगाल से प्रत्यर्पण ने तय की अबू सलेम की जेल की अधिकतम अवधि

साल 2005 में सलेम को पुर्तगाल से भारत लाया गया था। उस समय पुर्तगाल के साथ एक समझौता हुआ था, जिसमें दो मुख्य शर्तें शामिल थीं: उसे कभी फांसी की सजा नहीं दी जाएगी और उसे ज्यादा से ज्यादा 25 साल की कैद होगी। महाराष्ट्र के जेल नियमों (रेमिशन सिस्टम) 1962 के तहत अच्छे व्यवहार का हवाला देते हुए सलेम ने अपनी रिहाई की मांग रखी थी। हालांकि, राज्य सरकार और CBI दोनों ने ही उसकी इस मांग का जोरदार विरोध किया। इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी 'अवैध हिरासत' की दलील को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने जेल अधिकारियों के हलफनामे के आधार पर बताया था कि सलेम ने अभी तक केवल 19 साल ही जेल में बिताए हैं।