धमकी भरा ईमेल मुंबई की मेयर रितु तावड़े और निगम आयुक्त अश्विनी भिड़े को भेजा गया है।

इसमें खालिस्तान के समर्थन में बातें और 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़ी धमकियां लिखी हैं। ईमेल में कथित तौर पर शहर में ग्रेनेड हमलों और कई जगहों पर विस्फोटकों की धमकी दी गई है।

ईमेल में कहा गया है कि पूरे मुंबई में विस्फोटक लगाए गए हैं। 27 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच मेट्रो स्टेशनों पर धमाके होंगे।