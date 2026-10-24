कोलकाता हवाई अड्डे पर 24 घंटे में दूसरी बार मिली बम की धमकी
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लगातार दूसरे दिन कोलकाता के मुख्य हवाईअड्डे पर बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। इस बार यह खबर फुकेत-कोलकाता उड़ान के शौचालय में मिले एक संदेश से फैली।
ठीक एक दिन पहले भी हवाईअड्डे के महिला शौचालय में इसी तरह की धमकी मिली थी। इस घटना के बाद यात्रियों की सुरक्षा के लिए हवाईअड्डे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
पुलिस कर रही जांच
पुलिस इन धमकियों के पीछे कौन है, इसका पता लगाने के लिए CCTV फुटेज और यात्रियों की लिस्ट खंगाल रही है। शनिवार की उड़ान में हुई घटना के बाद सुरक्षा टीमों ने विमान की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह संदेश सिर्फ दहशत फैलाने के लिए लिखा गया होगा। वे इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।