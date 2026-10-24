कोलकाता हवाई अड्डे पर 24 घंटे में दूसरी बार मिली बम की धमकी

पुलिस इन धमकियों के पीछे कौन है, इसका पता लगाने के लिए CCTV फुटेज और यात्रियों की लिस्ट खंगाल रही है। शनिवार की उड़ान में हुई घटना के बाद सुरक्षा टीमों ने विमान की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह संदेश सिर्फ दहशत फैलाने के लिए लिखा गया होगा। वे इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।