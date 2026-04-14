वृंदावन नाव त्रासदी: 15 की मौत; मौत से जूझ रही मां, बेटे ने पंजाब सरकार से लगाई गुहार
10 अप्रैल को वृंदावन में यमुना नदी में यात्रियों से भरी एक नाव पलट गई। इस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि नाव में कोई सुरक्षा के साधन नहीं थे और वह एक तैरते हुए ड्रम से टकरा गई थी। इस हादसे में बचे लोगों में श्वेत जैन भी हैं। अब श्वेत पंजाब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि इस हादसे के बाद उनकी 55 वर्षीय मां रेखा जैन गंभीर हालत में हैं।
श्वेत जैन के परिवार के पास इलाज के लिए पैसे नहीं
रेखा की हालत तब और बिगड़ गई जब उनके फेफड़ों में पानी भर गया, जिससे उन्हें कई अस्पतालों में ले जाना पड़ा। परिवार बताता है कि वे इलाज पर पहले ही 39,000 रुपये खर्च कर चुके हैं, लेकिन श्वेत की महीने की 15,000 से 20,000 रुपये की कमाई में इतना अतिरिक्त खर्च उठाना अब उनके लिए मुश्किल हो रहा है। श्वेत ने भावुक होकर बताया, "मेरी मां ही मेरा सहारा हैं और मैं उन्हें खोना नहीं चाहता।" उन्होंने सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है, ताकि अपनी मां को बचाया जा सके।