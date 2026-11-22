बेंगलुरु में लोगों के 4 करोड़ रुपये डकार गए BMTC के अधिकारी, फर्जी बिल में 21 पर FIR
लेखन भारत शर्मा
करीब 4 करोड़ रुपये के घोटाले में बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम (BMTC) के 21 अधिकारियों और कर्मचारियों पर FIR दर्ज होने के बाद BMTC को तगड़ा झटका लगा है। आरोप है कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने हजारों बस के स्पेयर पार्ट्स के नकली बिल बना डाले थे। ये पार्ट्स कभी डिपो तक पहुंचे ही नहीं। इस वजह से सार्वजनिक परिवहन के लिए रखा गया करोड़ों का पैसा सीधे-सीधे गायब हो गया।
BMTC की शिकायत के बाद 20 नवंबर को FIR
यह सारा मामला तब सामने आया, जब खुद BMTC ने शिकायत दर्ज कराई। इसी शिकायत के आधार पर 20 नवंबर को FIR दर्ज की गई। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच करने में जुटी है। इसी तरह मामले में दोषी अधिकारियों से भी पूछताछ की जा रही है।