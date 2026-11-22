करीब 4 करोड़ रुपये के घोटाले में बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम (BMTC) के 21 अधिकारियों और कर्मचारियों पर FIR दर्ज होने के बाद BMTC को तगड़ा झटका लगा है। आरोप है कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने हजारों बस के स्पेयर पार्ट्स के नकली बिल बना डाले थे। ये पार्ट्स कभी डिपो तक पहुंचे ही नहीं। इस वजह से सार्वजनिक परिवहन के लिए रखा गया करोड़ों का पैसा सीधे-सीधे गायब हो गया।