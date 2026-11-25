BMC ने प्रभावित इलाकों के सभी निवासियों से अपील की है कि वे पहले से ही जरूरत के मुताबिक पानी भरकर रख लें, ताकि उन्हें बाद में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

मरम्मत का काम पूरा होने के बाद, अगले तीन से चार दिनों तक नल का पानी गंदा या मटमैला दिख सकता है। इसलिए, उसे इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह छानकर और उबालकर ही उपयोग करें। तैयार रहें और इस जानकारी को दूसरों तक भी पहुंचाएं!