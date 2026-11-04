व्लॉगर ने बताई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के दरवाजे की खासियत, रात में नहीं खराब होगी नींद
व्लॉगर धनंजय कुमार ने हाल ही में नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की एक खास सुविधा पर ध्यान दिलाया है। ट्रेन के एंट्री गेट के पास एक स्लाइडिंग दरवाजा दिया गया है। साथ ही, सोने की बर्थ और एंट्री गेट के बीच थोड़ी ज्यादा जगह भी है।
इससे रात में आने-जाने वाले यात्रियों के शोर से सोते हुए लोगों को परेशानी नहीं होगी। राजधानी एक्सप्रेस जैसी पुरानी ट्रेनों के मुकाबले, रात भर के सफर में आराम ढूंढने वाले यात्रियों के लिए यह सुविधा ज्यादा बेहतर है।
वंदे भारत स्लीपर में हैं ढेर सारी आधुनिक सुविधाएं
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में यात्रियों के लिए कई आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। इसमें आपको USB चार्जिंग पोर्ट, ऑटोमैटिक दरवाज़े, बेहतर सस्पेंशन की वजह से झटके रहित यात्रा, वैक्यूम टॉयलेट और सामान रखने के लिए ज़्यादा जगह मिलेगी।
सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। ट्रेन में CCTV कैमरे लगे हैं और कवच सुरक्षा सिस्टम भी मौजूद है। ये सारी नई सुविधाएं लंबी दूरी की ट्रेन यात्रा को पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक और शांतिपूर्ण बना रही हैं।