व्लॉगर ने बताई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के दरवाजे की खासियत, रात में नहीं खराब होगी नींद

व्लॉगर धनंजय कुमार ने हाल ही में नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की एक खास सुविधा पर ध्यान दिलाया है। ट्रेन के एंट्री गेट के पास एक स्लाइडिंग दरवाजा दिया गया है। साथ ही, सोने की बर्थ और एंट्री गेट के बीच थोड़ी ज्यादा जगह भी है।

इससे रात में आने-जाने वाले यात्रियों के शोर से सोते हुए लोगों को परेशानी नहीं होगी। राजधानी एक्सप्रेस जैसी पुरानी ट्रेनों के मुकाबले, रात भर के सफर में आराम ढूंढने वाले यात्रियों के लिए यह सुविधा ज्यादा बेहतर है।