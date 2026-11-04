राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे इलाके में रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ है

राजस्थान में पाकिस्तान सीमा के पास रेलवे ट्रैक पर धमाका, कई ट्रेनें रद्द

लेखन आबिद खान 12:12 pm Nov 04, 202612:12 pm

क्या है खबर?

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में बीती रात रेलवे लाइन पर जोरदार धमाका हुआ। ये इलाका भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास है। धमाकी की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी और ट्रैक पर बड़ा गड्ढा हो गया, जिसके चलते अनूपगढ़ और सूरतगढ़ के बीच चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। पटरी के नीचे लगे 2 सीमेंट ब्लॉक क्षतिग्रस्त हो गए। सीमा से सटा संवेदनशील इलाका होने के चलते कई जांच एजेंसियां मौके पर जुटी हैं।