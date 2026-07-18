अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में धमाका, 8 लोगों की मौत और करीब 15 घायल
क्या है खबर?
गुजरात के अहमदाबाद में एक अवैध पटाखा कारखाने में आग लगने के बाद कई धमाके हुए। इसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। महमूदपुरा इलाके के गैट्रेड रोड स्थित टैलेंट फायरवर्क्स नामक कारखाने में पटाखा बनाते हुए आग लग गई। इसके बाद एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। मृतकों का आंकड़ा पहले 2 था, जो बढ़कर 8 हो चुका है।
लाइसेंस
बिना लाइसेंस के चल रहा था कारखाना
कारखाने के संचालक की पहचान मेहुल डोडिया के रूप में हुई है। उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी।
रिपोर्ट के मुताबिक, जांचकर्ताओं ने बताया कि कारखाने का लाइसेंस पहले ही रद्द कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद उत्पादन गतिविधियां जारी थीं।
घटना के बाद अहमदाबाद के महापौर, नगर आयुक्त समेत प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव अभियान का जायजा लिया।
5 घायलों का LG, जबकि 4 को सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है।
प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान
प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, 'गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे में लोगों की मौत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचा रहा है। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।'