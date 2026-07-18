अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में धमाका

अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में धमाका, 8 लोगों की मौत और करीब 15 घायल

लेखन आबिद खान 05:58 pm Jul 18, 202605:58 pm

क्या है खबर?

गुजरात के अहमदाबाद में एक अवैध पटाखा कारखाने में आग लगने के बाद कई धमाके हुए। इसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। महमूदपुरा इलाके के गैट्रेड रोड स्थित टैलेंट फायरवर्क्स नामक कारखाने में पटाखा बनाते हुए आग लग गई। इसके बाद एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। मृतकों का आंकड़ा पहले 2 था, जो बढ़कर 8 हो चुका है।